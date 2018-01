Maratona de Hangouts sobre ‘cotas’

Na tarde desta quinta-feira, 20, o Estadão.edu entrevistou via Google Hangout especialistas em educação que comentaram o Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista (Pimesp), anunciado hoje pelo governador Geraldo Alckmin.

Confira abaixo as entrevistas:

Com Marcelo Knobel, pró-reitor de graduação da Unicamp e membro da comissão que formulou o Pimesp

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da Fapesp

Com Simon Schwartzman, pesquisador do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (Iets)