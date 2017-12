Manifestantes fazem ato contra “criminalização da política” na USP

Por Felipe Mortara

Duzentas pessoas estão no pátio interno da Faculdade de História da USP para protestar contra o que chamam de “criminalização da política na USP”. Os manifestantes reclamam da possível expulsão de 23 alunos da universidade, por motivos variados (invasão de reitoria, depredação, etc.).

Um cartaz foi distribuído, com imagens da PM invadindo o câmpus. No cartaz, havia o nome de professores como Marilena Chauí, Otaviano Helene, Gilberto Bercovici, João Zanetic, entre outros. Em uma mesa, representantes da associação de docentes da USP (Adusp), do sindicato de trabalhadores da universidade (Sintusp), além de UNE, discursam. O ato começou às 18h.