Mandarim escrito (e falado) na China

* Por Epitácio Benedet Sandrini, de 17 anos, aluno do 3.º ano do ensino médio em Tubarão (SC). Faz intercâmbio na China desde agosto pela American Field Service

“Atualmente moro em Harbin, uma cidade bonita e agradável, capital da província de Heilongjiang, na China. Por que vim para a China? Porque é um país emergente e culturalmente muito rico – e que exerce sobre mim um fascínio muito grande.

Estudo na escola chamada: 哈尔滨市第九中学 (significa “Nona Escola Média de Harbin”). Tenho aulas de segunda a sexta-feira e minhas aulas são divididas em dois períodos. O primeiro, junto com os alunos chineses, começa às 7h e termina ao meio-dia. O segundo turno eu faço junto com os outros intercambistas que também estão nesta escola. Começa às 13h30 e termina às 16h30. As aulas dos alunos chineses neste segundo período terminam às 20h30.

De manhã eu estudo mandarim, história, geografia, matemática, física, biologia, química, inglês, política e computação, que são as matérias básicas na China. À tarde, faço mandarim falado, mandarim escrito, caligrafia de caracteres, música, artes e educação física.

Depois das aulas gosto de dar uma volta por um calçadão da cidade que está no meu caminho de casa e comer alguma coisa com meus pais hospedeiros.”

