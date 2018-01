Mais vagas e maior cota na UFABC em 2010

A Universidade Federal do ABC (UFABC) aumentou em 13% a oferta de vagas para a graduação e em 50% as cotas para egressos de escolas públicas.

O grande responsável pelo incremento nas vagas foi o recém-criado bacharelado em Ciências e Humanidades (BCH), que terá 200 novos alunos. O número de ingressantes do Bacharelado de Ciência e Tecnologia (BCT) permanece o mesmo: 1500 estudantes. O vestibular da UFABC será baseado no desempenho do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Interessados devem se inscrever até o dia 17 de julho no site do Inep. Os egressos de escolas públicas estão isentos da taxa de inscrição.

As cotas destinadas a alunos egressos de escolas públicas também aumentou: serão 850 vagas, 50% do total. Dentro deste contingente está previsto ainda um percentual para pretos e pardos (28,3%) e indígenas (0,1%).

Outra novidade na UFABC é o câmpus São Bernardo. A partir do ano que vem, 200 alunos de BHC e 200 alunos de BCT terão aulas nas novas instalações, e outros 1300 alunos de BCT continuarão em Santo André.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

UFABC

O Projeto Acadêmico da UFABC procura levar em conta as mudanças no campo da ciência, propondo uma matriz interdisciplinar, caracterizada pela intercessão de várias áreas do conhecimento científico e tecnológico. O Projeto da Universidade ressalta a importância de uma formação integral, que inclui a visão histórica da nossa civilização e privilegia a capacidade de inserção social no sentido amplo. Além disso, o projeto tem como meta a criação de um ambiente acadêmico favorável ao desenvolvimento social, contribuindo para a busca de soluções para os problemas regionais e nacionais, a partir da cooperação com outras instituições de ensino e pesquisa e instâncias do setor industrial e do poder executivo, legislativo e judiciário.