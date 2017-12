Mais difícil, segundo dia desanima candidatos

* Por Lorena Amazonas, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – Os primeiros candidatos a deixarem as salas da Escola Politécnica da USP acharam a prova de hoje mais difícil que a de ontem – de lingua portuguesa e redação. Renato Ken, de 22 anos, candidato do curso de Ciência de Atividades Físicas, destacou as questões que tratavam da criação do país Sudão do Sul e sobre a Primavera Árabe. “Sobre o Sudão, vi a matéria no cursinho e respondi sem problemas. Já a sobre as revoltas árabes, deixei em branco porque não estudei”, conta.

Elisama Pires Inácio, de 28 anos, afirma ter tido um resultado melhor nas provas de português e literatura realizadas ontem. “Não sou muito boa em exatas. Ontem, dominava mais o assunto”, justifica a estudante que tenta vaga para Pedagogia.

A ampla cobertura da mídia nos assuntos cobrados na prova da Fuvest facilitaram a vida dos candidatos. “Quem acompanhou a imprensa ano passado, não deveria ter dificuldades em responder as questões sobre Primavera Árabe e Sudão. Me ajudou muito”, disse Rene Alexandre Rocha Filho, de 22 anos, candidato ao curso de Física.