Mais de 15 estudantes chegam atrasados no Tatuapé, em São Paulo

Cristiane Nascimento, especial para o Estadão.Edu

SÃO PAULO – Na Uniban Anhanguera do Tatuapé, mais de 15 estudantes chegaram atrasados e não puderam participar primeiro dia de provas do Enem. Entre eles estava Maiara Vieira, 20 anos, que saiu às 11h de São Mateus, na zona leste, rumo ao local do teste. O ônibus que ela pegou não chegou a tempo e, por isso, ela foi barrada na entrada. A funcionária de uma empresa de TI pretende cursar Psicologia e quer conseguir uma bolsa com ajuda do exame. Porém, cogita a possibilidade de pagar uma faculdade por conta, pois quer muito começar a estudar.

No mesmo ônibus estava Natália Garcia, 23 anos, que quer prestar um curso na área de logística, sem universidade específica. Quando saiu do ensino médio, a jovem não pensava em cursar uma graduação. Alguns anos depois, no entanto, teve um filho e o orçamento apertou. Se deu conta de que era preciso se qualificar profissionalmente. Hoje, com a criança crescida, ela pretende retornar aos estudos. Mesmo sem ter conseguido fazer as provas do primeiro dia, Natália diz que retornará ao local no domingo para ver se ainda consegue algum resultado.