Mais de 1 milhão faltam ao Enem

Em nota, o MEC divulgou o índice de abstenção no Enem: mais de 1,3 milhão de candidatos. Os locais com maior abstenção foram Distrito Federal (31%), Bahia (30%) e Roraima (29%). Os estados com menor íncdices foram Piaui (19,5%), Acre (19,4%) e Santa Catarina (20,35%). O índice de abstenção nacional é 2 pontos percentual menor que o do ano passado.

Técnicos do Inep avaliam que o excesso de chuvas foi o responsável pelos altos índices na Bahia e Roraima. O MEC confirma o caso de oito participantes que publicaram mensagens durante a prova e foram desclassificados. Em São Paulo o índice de abstenção foi de 27,38%.