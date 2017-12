Mais cinco dias para se inscrever na UFF

A Universidade Federal Fluminense (UFF) prorrogou o período de inscrição para o vestibular de 2010. As inscrições, que se encerrariam hoje, serão finalizadas na próxima terça-feira, dia 22, e poderão ser feitas pelo site www.vestibular.uff.br/2010. Os candidatos ganham mais cinco dias para se inscrever nesse vestibular. Mas fique atento: o prazo se encerra às 12h do dia 22.

Quem for se inscrever durante esses dias ‘extras’ deve imprimir novo boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição. O valor é R$ 97. A UFF também exige a apresentação do número de inscrição no Enem.

As provas acontecem nos dias 15 de novembro e 20 de dezembro. Quem tentar Arquitetura e Urbanismo ainda fará teste específico no dia 22 de dezembro.

Serão 6.909 vagas – 23% a mais do que no último vestibular. Foram criados novos cursos em Volta Redonda, Nova Friburgo, Campo de Goytacazes e Santo Antônio de Pádua com as carreiras de Administração Pública, Bacharelado de Física, Biomedicina, Fonoaudiologia, Ciências Econômicas e Pedagogia.