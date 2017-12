Maioria dos internautas defende suspensão do Enem

A maioria dos internautas que responderam a enquete do Estadão.edu é a favor da suspensão do Enem em todo o Brasil. Até as 11h20 desta terça-feira, 9, a votação online havia recebido 1.708 votos. Desse total, 67% apoiam a decisão da Justiça Federal do Ceará, que acatou argumento do Ministério Público Federal e determinou imediata suspensão do exame, aplicado no fim de semana para 3,3 milhões de estudantes.

A juíza da 7.ª Vara Federal, Karla de Almeida Miranda Maia, aceitou pedido de liminar até o julgamento do mérito da representação do MPF-CE – que pede a anulação das provas dos dois dias por causa de erros no cabeçalho do cartão-resposta e em parte do caderno de perguntas da prova amarela de sábado.

– Justiça acata liminar e suspende prova do Enem; MEC admite erros

O Ministério da Educação (MEC) pode recorrer da decisão, válida para todo o País. A medida, porém, deve abrir caminho para uma longa batalha jurídica. Ainda ontem, a Defensoria Pública da União (DPU) recomendou ao MEC anular o primeiro dia de prova de todos os candidatos.

– Na TV Estadão, candidatos discutem anulação do Enem