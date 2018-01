Maior procura por transferência para a USP

Por Elida Oliveira

A Fuvest divulgou ontem dados que mostram o aumento da procura por transferências externas para a USP. Foram 2.688 inscritos para as 649 vagas disponíveis, um aumento de 16,5% em relação ao ano passado. As inscrições se encerraram no dia 6 e a prova de seleção está marcada para 26 de julho.

Só 111 das 236 graduações estão incluídas no processo de transferência, porque as demais não têm vagas ociosas. De acordo com a Fuvest, Exatas foi a área que atraiu mais candidatos, com 390 inscritos. Humanidades teve até agora 137 inscrições e Biológicas, 122.

A lista dos aprovados será divulgada em 8 de agosto, no site da Fuvest. Eles passarão ainda por uma segunda fase de seleção, feita pela faculdade que oferece a vaga.

As 649 vagas abertas pela USP não incluem as dos cursos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), que informará em edital próprio o número de transferências aceitas para os seus cursos de Ciências Sociais, Filosofia e História, com exames a serem feitos pela própria escola. O Instituto de Física de São Carlos também fez uma seleção própria para o preenchimento de 80 vagas ociosas, processo já encerrado.