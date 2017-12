Mackenzie traz prova de história com erros grosseiros nas datas

Se os candidatos que fizeram as provas do Mackenzie nessa tarde, para concorrer às vagas de carreiras das áreas Biológicas e Humanas, tivessem seguido o conselho dos professores de cursinhos e prestassem atenção às datas e referências do texto, não conseguiriam resolver uma das questões da prova.

De acordo com o professor Fernando Caiaf, do curso Objetivo, o teste que cobrava conhecimento acerca das Guerras Médicas na Grécia Antiga dizia que a Batalha de Ternóbilas teria acontecido em 438 A.C., quando na realidade, foi em 480 A.C. “Como o conceito pedido era para situar essa batalha nas Guerras Médicas, e o texto diz que essas guerras ocorrem de 500 a 479 A.C, a própria batalha já estaria fora desse período”, alertou Caiaf.

No entanto, ele acredita que o aluno deva ter respondido corretamente à questão, levando-se em conta os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Caiaf considerou que, em um contexto geral, a prova não estava muito difícil. “Mas também não diria que foi fácil.”

A questão mais atual ficou com o tema Brasil/França. “Foi atual e pertinente, mas não apareceram interdisciplinariedades.”