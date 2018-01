Mackenzie seleciona professores para universidade de Timor Leste

A Universidade Presbiteriana Mackenzie está selecionando 49 docentes, falantes de língua portuguesa, para lecionar na Universidade Nacional do Timor Leste (UNTL) de fevereiro a novembro de 2012. Podem se inscrever pós-graduados com titulação mínima de mestre, até o dia 16 de outubro. O valor da bolsa-salário será de US$ 3,5 mil mensais.

A seleção é composta por quatro etapas: análise de documentação, pré-seleção (com base na avaliação de carta de interesse e currículo dos candidatos), seleção (com base em plano de trabalho do candidato e entrevista) e curso preparatório.

Os docentes escolhidos vão lecionar no mínimo três disciplinas semanais, por dois semestres, em um dos cursos de graduação da UNTL. As 49 vagas estão distribuídas em 17 áreas diferentes, sendo 17 cadeiras para Língua Portuguesa e 2 vagas para cada uma das áreas a seguir: Administração Pública, Agronomia, Biologia, Comunicação Social, Contabilidade, Desenvolvimento Comunitário, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Esportes, Física, Matemática, Química, Políticas Públicas e Turismo.

Mais informações

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Edital: http://www.mackenzie.br/docentes_temporarios_untl0.html

Telefone: (11) 2114-8156