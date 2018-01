Mackenzie repete texto de inglês no vestibular

O Mackenzie repetiu no vestibular de inverno realizado neste sábado, 16, um texto que já havia sido usado no processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2011. A prova de inglês dos dois anos teve questões baseadas no mesmo material, uma campanha publicitária da ONG Orbis. A coincidência foi notada por professores do cursinho Anglo.

Embora seja idêntico, o material motivou questões diferentes.

Veja as perguntas deste ano:

Veja as perguntas do vestibular realizado em dezembro de 2010: