Mackenzie realiza vestibular de inverno neste sábado

O Mackenzie realiza seu vestibular de inverno neste sábado, 16. A prova começa às 14h30 e vai até as 18h30. Os candidatos terão de responder a 60 questões de múltipla escolha e escrever uma redação. O processo seletivo oferece 2.630 vagas, sendo 2.330 para o câmpus de Higienópolis, na capital, 150 para o de Campinas e outras 150 para o de Alphaville. O blog do Estadão.edu terá comentários de professores sobre o exame hoje à noite.

São 11 testes de língua portuguesa e literatura e 7 de cada uma das outras matérias do ensino médio. Docentes consideram a prova simples e clássica. “A tradição da banca é ser exigente em termos gramaticais”, diz Caco Penna, professor de língua portuguesa do CPV. Para o professor de física Bassam Ferdinian, do Cursinho da Poli, os testes são de “fácil interpretação”. Segundo Daniel Lowinsohn, que ensina matemática no CPV, apesar da tentativa da banca de variar os assuntos, geometria sempre cai.

A banca não costuma dizer claramente o assunto da redação: pede ao candidato uma dissertação sobre aspectos comuns ao material de apoio. “Para melhor entender e trabalhar o tema, o aluno deve antes fazer um resumo ponto a ponto dos argumentos de cada texto ou figura”, recomenda Ivan Perina, do Oficina do Estudante. O tamanho do texto também não é informado, embora o limite seja de 40 linhas. O estudante pode apostar em temas ambientais: nas últimas edições os alunos tiveram de escrever sobre gerenciamento do lixo urbano e escassez de água.

O gabarito da prova deve ser divulgado ainda hoje. A primeira lista de aprovados sai no próximo dia 28, com matrícula no dia 30.

Neste ano, o Mackenzie preencheu metade de suas vagas do segundo semestre usando o Enem.

