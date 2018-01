Mackenzie realiza Semana de Recrutamento nos dias 4 e 5

A Empresa Junior do Mackenzie realiza nos dias 4 e 5 sua 9ª Semana de Recrutamento, com a presença de mais de 20 empresas. As companhias vão oferecer oportunidades de estágios e trainees, além de oficinas e palestras. A participação é gratuita e aberta a universitários.

Nesta edição do evento, haverá palestras, workshops e working days, atração na qual os visitantes passarão por um processo de seleção para conhecer o dia a dia de grandes empresas, aprendendo sobre sua cultura e seus valores.

Inscrições podem ser feitas no site www.semanaderecrutamento.com.br ou pessoalmente, nos dias do evento. Também é possível se cadastrar para participar do ciclo de palestras que ocorrerá nos dias 6 e 7 de abril.

Serviço

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

9ª Semana de Recrutamento do Mackenzie

Datas: 4 e 5 de abril o evento / 6 e 7 de abril o ciclo de palestras

Local: Prédio 17 da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 930 – São Paulo

Inscrições: www.semanaderecrutamento.com.br

Informações: (11) 3231-0206 / semanaderecrutamento@jrmack.com.br