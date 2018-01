Mackenzie inaugura novo câmpus em Campinas e pretende abrir novos cursos

A Universidade Presbiteriana Mackenzie inaugurou ontem o seu novo câmpus em Campinas (SP), com capacidade para atender a 3.700 alunos. A ampliação da estrutura física foi o primeiro passo no planejamento da instituição de abrir novos cursos na cidade.

Atualmente, o Mackenzie tem, na cidade, dois cursos de graduação – Administração e Direito – e seis cursos de pós-graduação lato sensu em Administração, Tecnologia da Informação e Direito, entre outros. A universidade estava funcionando no prédio do Seminário Presbiteriano localizado na mesma rua do novo câmpus, onde todas as aulas passarão a ser ministradas.

A nova unidade tem 28 mil metros quadrados e conta com uma estrutura de 62 salas de aula, laboratórios, auditório, biblioteca e estacionamento. “Os novos prédios em Campinas foram planejados seguindo todos os padrões das construções contemporâneas ambientalmente responsáveis”, destaca a universidade, em nota.

