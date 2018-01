Mackenzie faz trote solidário com show dos Paralamas do Sucesso

Ao longo de toda a segunda-feira a Universidade Presbiteriana

Mackenzie está recepcionando seus calouros com a edição 2011 do Trote Solidário, organizado pelo Decanato de Extensão (DEX), com apoio do Diretório Central dos Estudantes (DCE). Diversas atividade ocorrerão ao longo do dia, até terminarem com um show dos Paralamas do Sucesso, às 20h30.

Contando com a participação direta dos estudantes tanto na sua formulação

quanto na execução dos eventos, nesse primeiro dia, os calouros inicialmente serão

recebidos em suas salas de aula pela direção, coordenações de curso e professores

de sua Unidade. O mestre de cerimônia da festa será o comediante Robson Nunes.