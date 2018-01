Mackenzie e PUC-SP: vestibular do meio do ano

O Mackenzie faz sua prova nesta sexta-feira, a partir das 14h, no câmpus em Higienópolis e outros câmpus, no Estado de São Paulo. Estão em disputa mais de 3 mil vagas nos câmpus de São Paulo, Tamboré e Campinas, em cursos como Economia e Jornalismo. A prova, feita num dia só, terá questões das disciplinas do ensino médio, como português e matemática, além da redação.

No dia 30 será publicada a lista com os convocados na primeira chamada, no site do Mackenzie (www.mackenzie.br).

Já a PUC-SP faz seu exame do meio do ano no domingo à tarde. Ao total, a universidade tem 1.342 vagas em disputa. A prova começa às 12h30 e termina às 18h. O resultado será divulgado pela universidade no dia 29. Confira no manual mais informações: http://www.vestibular.pucsp.br/