Mackenzie divulga lista dos aprovados em 3ª chamada

A Universidade Presbiteriana Mackenzie convoca para matrícula os candidatos relacionados na terceira lista de classificados no seu Processo de Seleção – 2º. Semestre/2011.

As matrículas serão realizadas no dia 15 (sexta-feira), das 10h às 16h, conforme o local em que será ministrado o curso para qual o candidato foi convocado: no campus de São Paulo (Rua Itambé 45, Higienópolis), no campus Tamboré (localizado em Barueri, na Av. Mackenzie 905) ou em Campinas (Av. Brasil, 1200).

Confira a lista de convocados e os documentos necessários no site da Mackenzie.