Mackenzie divulga lista de aprovados

A Universidade Presbiteriana Mackenzie antecipou a divulgação de sua lista de aprovados no Vestibular 2010.

Confira no site da universidade os nomes dos aprovados.

As matrículas serão realizadas no dia 9 (sábado), das 9h às 14h, nos seguintes locais: em São Paulo, no câmpus da Rua Itambé, 45, Higienópolis; em Barueri, no Tamboré, na Avenida Mackenzie, 905; em Campinas, na Avenida Brasil, 1.200.

O candidato deve conferir o que deve levar para efetuar a matrícula no site.