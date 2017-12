A Universidade Presbiteriana Mackenzie divulgou nesta quarta-feira, 17, a relação de candidatos convocados para a segunda opção preenchida no formulário de inscrição para o vestibular do meio do ano. As matrícula devem ser feitas nesta sexta, 20, das 10h às 15h.

Documento Veja a relação de aprovados PDF

As matrículas deverão ser efetivadas nos câmpus Itambé, Tamboré ou Campinas, conforme o local em que será ministrado o curso para o qual candidato foi convocado.