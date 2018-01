Mackenzie divulga gabaritos e provas do vestibular

O Mackenzie acaba de divulgar o gabarito da prova do vestibular aplicada na tarde deste sábado, 8. Também foi publicado o caderno de questões. Confira:

Os candidatos fizeram um exame diferente do aplicado nesta manhã, para os alunos cadastrados nos grupos 2 e 3. As duas provas tinham 60 questões de múltipla escolha e uma redação. Mais tarde o Estadão.edu vai trazer a análise do vestibular feita por cursinhos de São Paulo.

A universidade oferece 4.150 vagas nos câmpus de Higienópolis, Campinas e Alphaville. Ao todo, estão inscritos 21.879 estudantes.

A lista de aprovados será divulgada em 3 de janeiro. A segunda chamada sai na semana seguinte, no dia 10.

Confira o

Documento gabarito e a prova PDF

aplicada para os grupos 2 e 3.

* Post atualizado às 20h