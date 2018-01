Mackenzie divulga gabarito do vestibular de inverno

O Mackenzie divulgou por volta de 18h30 o gabarito e o caderno de questões de seu vestibular de inverno, realizado na tarde deste sábado, 16. Os candidatos responderam a 60 testes sobre as matérias do ensino médio e escreveram uma redação.

Clique

Documento aqui para baixar o gabarito e aqui PDF

para baixar a prova.

A banca de redação seguiu o costume de não dizer claramente o tema sobre o qual os estudantes deveriam escrever: pediu uma dissertação sobre aspectos comuns aos quatro textos do material de apoio. Desta vez, a prova teve como espinha dorsal a ação do Ministério Público Federal para tirar de circulação o dicionário Houaiss. A publicação conteria, em uma das acepções da palavra cigano, expressões “pejorativas e preconceituosas” e praticaria racismo.

O processo seletivo oferece 2.630 vagas, sendo 2.330 para o câmpus de Higienópolis, na capital, 150 para o de Campinas e outras 150 para o de Alphaville. A primeira lista de aprovados sai no próximo dia 28, com matrícula no dia 30. Neste ano, o Mackenzie preencheu metade de suas vagas do segundo semestre usando o Enem.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Mackenzie faz prova ‘sem emoções’, diz Anglo

* Atualizada às 21h25