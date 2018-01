A Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, divulgou nesta terça-feira, 4, o

do seu primeiro vestibular 2013. As inscrições serão abertas no dia 25 e podem ser feitas até 21 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 85. A prova será realizada no dia 8 de dezembro, e a divulgação dos aprovados vai ocorrer em 3 de janeiro de 2013.

Serão oferecidas 4.150 vagas em 33 cursos nos câmpus Higienópolis, Campinas e Alphaville.

Em janeiro, o Mackenzie divulgará o edital referente ao seu 2º processo seletivo do ano, também válido para o primeiro semestre de 2013. Neste caso, as notas dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão utilizadas como critério de classificação e seleção.