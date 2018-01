Mackenzie divulga aprovados para câmpus de Tamboré e Campinas

O Mackenzie divulgou nesta terça-feira, 26, o resultado do vestibular 2011 para os câmpus de Tamboré e Campinas.

Os aprovados devem fazer a matrícula na próxima quinta, 28, das 14h às 20h, nos campi da instituição em Campinas (av. Brasil, 1.200) ou em Barueri (av. Mackenzie, 905), de acordo com o local onde será ministrado o curso para o qual o candidato foi convocado.

Para a matrícula, os aprovados devem apresentar cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original dos seguintes documentos: certidão de conclusão e histórico escolar do ensino médio ou equivalentes; cédula de identidade; uma foto 3×4 recente; CPF; e atestado médico, para quem passou para educação física.

Também é possível consultar,a classificação no processo seletivo no site do Mackenzie.