Mackenzie Day dará orientação profissional

O Mackenzie, em São Paulo, realiza neste sábado evento gratuito voltado a jovens que irão prestar vestibular. Entre 9h e 17h, a instituição estará mobilizada para orientação profissional e informações sobre mais de 30 cursos de graduação.

Haverá também um simulado para os jovens, além de oficinas: criação de games, encenação de júri, jogo da Bolsa de Valores, entre outras.

Para participar, basta preencher um formulário disponível no site do evento. No dia, confirme o credenciamento na entrada.