Mackenzie amplia prazo para inscrições

Quem quer se inscrever para o vestibular de meio de ano ou o processo de transferência interna da Universidade Mackenzie ganhou mais uma semana. As inscrições podem ser feitas até o dia 15/6 no site www.mackenzie.br

As taxas são de R$ 85,00 e R$ 45,00 (transferência). O vestibular será no dia 25 de junho, às 9 horas. No dia 26 de junho serão aplicadas as provas de habilidades específicas (para os cursos de arquitetura e desenho industrial) e o exame de transferência interna.

As listas de aprovados e de classificação geral devem ser publicadas no dia 14 de julho. A universidade oferece ao todo 4.115 vagas em 34 cursos. Confira

Documento aqui PDF

quantas vagas são oferecidas em cada curso.

Também estão abertas até dia 28/6 as inscrições para os cursos de pós-graduação lato sensu do Mackenzie.