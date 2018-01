A Universidade Presbiteriana Mackenzie abriu nesta quarta-feira as inscrições para o processo seletivo do meio do ano. O prazo vai até 1º de junho.

Os candidatos devem acessar o site da universidade para preencher formulário de inscrições. Até o dia 11 de maio, a taxa é de R$ 75,00 – paga em boleto bancário ou cartão de crédito. A partir de 12 de maio, o valor sobe para R$ 85.

A prova ocorre no dia 22 de junho. Confira aqui a relação de cursos.