Mackenzie abre inscrições para vestibular de inverno

O Mackenzie abriu nesta terça-feira, 16, as inscrições para o vestibular de inverno 2013. O processo seletivo oferece 3.690 vagas, das quais 3.390 no câmpus de Higienópolis, na região central de São Paulo; 170 em Campinas; e 130 em Alphaville.

As inscrições podem ser feitas no site www.mackenzie.com.br/vestibular.html, onde também está disponível o edital da seleção. O prazo para candidaturas termina no dia 30 de maio. A taxa custa R$ 85.

As provas serão aplicadas no dia 14 de junho. São 11 questões de literatura e língua portuguesa e 7 questões das seguintes disciplinas (inglês/espanhol, física, química, matemática, biologia, história e geografia).

A prova de habilidades específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design está marcada para o dia 15 de junho, no câmpus de Higienópolis.

O resultado do vestibular deve sair em 27 de junho, junto com a primeira chamada de aprovados.