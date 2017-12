Mackenzie abre inscrição para vestibular de câmpus no interior

A Universidade Presbiteriana Mackenzie abre nesta quarta-feira, 1º de setembro, o período de inscrições para o vestibular 2011 dos câmpus Tamboré e Campinas. Os candidatos deverão acessar o site do processo seletivo para efetuar a inscrição. O sistema ficará aberto até dia 24 de setembro.

A instituição vai oferecer 630 vagas em cinco cursos de graduação. As provas serão aplicadas no dia 16 de outubro, e as matrículas estão agendadas para o dia 28.

As vagas estão assim distribuídas:

Câmpus Campinas

– Direito (matutino) – 120 vagas

– Direito (noturno) – 80 vagas

– Administração (matutino) – 50 vagas

– Administração (noturno) – 50 vagas

Câmpus Tamboré

– Administração (1º ao 4º semestre – matutino – e do 5º ao 8º – noturno) – 50 vagas

– Administração (noturno) – 50 vagas

– Administração/Comércio Exterior (1º ao 4º semestre – matutino – e do 5º ao 8º – noturno) – 50 vagas

– Administração/Comércio Exterior (noturno) – 50 vagas

– Educação Física (1º ao 4º semestre – matutino – e do 5º ao 8º – noturno) – 40 vagas

– Educação Física (noturno) – 40 vagas

– Fisioterapia (matutino) – 50 vagas