Lute pelas suas ideias!

Recentemente pude conhecer o Clube da Luta de Ideias, uma solução divertida e espalhafatosa de engajar as pessoas em discussões difíceis, daquelas que todos fogem ou tentam não prolongar, oportunidade única que tive aqui nos Estados Unidos por meio do Call To Innovation, promovido pela FIAP em parceria com a Singularity University. O clima circense da luta ajuda a manter o debate fora da zona pessoal e as ideias são expostas de forma desafiadora. Os participantes são transformados em ‘lutadores’ e o duelo acontece em um palco que se parece com um ringue de boxe. Fumaça, luzes e juízes completam o show. Apesar do formato pop o teor das discussões é substancial e sério, pois consegue manter a plateia entretida e questionando.

Clube da Luta de Ideias foi trazido para a Singularity University pela Autodesk, empresa de software para design e engenharia, que é uma das patrocinadoras da universidade. O primeiro evento deste tipo realizado por eles foi no TED Longbeach e, recentemente no TEDGlobal em Edinburgo. Enquanto o TED promove ideias para serem compartilhadas, o Clube da Luta de Ideias pretende promover assuntos que valem a pena serem debatidos.

Cada luta tem três rounds. Os lutadores são apresentados pelo mediador com uma descrição de 60 segundos, seguidos por dois rounds de cinco minutos de exposição de ideias pelos lutadores e um encerramento de 30 segundos para cada um. O lutador deve criar o seu nome de luta e escolher uma música impactante para ser a trilha sonora da sua introdução, que deve durar 60 segundos e é a oportunidade de o lutador expor o ponto de vista pelo qual vai lutar, apresentando pelo menos três pensamentos sólidos, nos quais irá basear a sua luta.

O vencedor é escolhido pelo grito da plateia!