Lula abre Fórum Mundial de Educação

Por Paulo Saldaña

Acontece neste momento a cerimônia de abertura do Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, em Brasília, com a escola de teatro Bolshoi e a trupe circense Tholl. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala no evento ainda nesta segunda-feira.

A programação oficial do Fórum começa na terça-feria, 24, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Pesquisadores de 16 países particparão das conferências que vão até quinta-feira, dia 26. A expectativa é que cerca de 15 mil pessoas circulem pelo evento.

Entre os conferecistas, nomes de peso do cenário científico brasileiro, como Miguel Nicolelis, Leonardo Boff e Paul Singer. O educador francês Bernard Charlot, a caboverdiana Filomena de Fátima Martins, o espanhol Álvaro Marchesi e o italiano Alessio Surian são os destques estrangeiros.

Os debates acontecem em torno de três eixos temáticos: Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável; Educação, Culturas e Integração; e Educações, Ética, Inclusão e Diversidade. Paralelamente, uma programação cultural, toda gratuita, lista 202 atividades.

Na sexta-feria, dia 27, o encerramento terá a leitura da Carta do Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica e apresntação do Teatro do Oprimido e show com o grupo Olodum Mirim.

As inscrições para o Fórum Mundial ainda podem ser feitas no Centro de Convenções, de 9h às 17h até a próxima quarta-feira, dia 25