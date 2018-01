Luiza Rabello – sim, aquela que estava no Canadá – agora vai para Londres, Inglaterra, estudar inglês na London School of Business & Finance (LSBF). A garota, que se tornou webcelebridade da noite para o dia, não escolheu o destino por conta própria e sim através de uma enquete promovida pelo Salão do Estudante. Agora é só aguardar os novos memes sobre ela.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.