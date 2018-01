Lixo na universidade continua pelo chão

Carlos Lordelo, do Estadão.edu

O lixo continua pelo chão de unidades da USP nesta quarta-feira. Papéis de todo tipo, plásticos e embalagens foram facilmente encontrados pela reportagem pelo câmpus.

Alunos da Poli relataram que a sujeira está acumulada no Instituto de Física. No prédio do curso de História, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), a reportagem constatou que há muito lixo pelo chão. Na Letras, alunos organizaram um mutirão para retirar os resíduos do local.

Enquanto isso, em frente à reitoria, um pequeno grupo de estudantes dá apoio aos terceirizados da limpeza. “Este é um momento histórico. Trabalhadores terceirizados e estudantes estão conversando. A gente está tentando quebrar a lógica do estudante da USP que olha para vocês e não dá importância”, afirmou um aluno de Ciências Sociais que se identificou aos funcionários como “Bofe”.