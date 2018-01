Livro de educação sexual volta a provocar polêmica

A polêmica em torno da adoção do livro Mamãe, como eu nasci?, escrito pelo sexólogo Marcos Ribeiro, pela rede municipal de ensino no Recife em 2010 continua a provocar polêmica. A obra foi recolhida em abril após protestos de pais revoltados com o conteúdo da obra, escrita há mais de 20 anos e considerada referência na educação sexual infanto-juvenil. Mas o assunto voltou à tona desde domingo, quando um artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo reacendeu a polêmica e provocou comentários de blogueiros e usuários do twitter.

O Ministério da Educação (MEC), diante da afirmação de que a obra seria aprovada por ele, se manifestou pelo twitter afirmando que “jamais comprou, distribuiu ou aprovou o livro ‘Mamãe, Como eu Nasci?’.