Lista de livros da Fuvest não sofre alterações para 2012

A Fuvest divulgou nesta quarta-feira a lista de leituras obrigatórias para o vestibular 2012. As obras cobradas serão as mesmas dos dois últimos vestibulares. De acordo com o manual do candidato, os estudantes serão avaliados por “demonstrar conhecimento das obras representativas dos diferentes períodos das literaturas brasileira e portuguesa”.

As listas da Fuvest e da Comvest, que organiza o vestibular da Unicamp, são unificadas. Neste ano, as duas instituições devem decidir quais livros serão usadas no processo seletivo do próximo triênio – 2013,2014 e 2015.

Veja abaixo a lista de leituras obrigatórias para 2012:

– Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente;

– Memória de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida;

– Iracema, de José de Alencar;

– Dom Casmurro, de Machado de Assis;

– O Cortiço, de Aluízio Azevedo;

– A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós;

– Vidas Secas, de Graciliano Ramos;

– Capitães de Areia, de Jorge Amado;

– Antologia Poética (com base da 2ª edição aumentada), de Vinícius de Moraes.