Linde tem 10 vagas para trainees

A Linde, uma das líderes mundiais em tecnologia e produção de gases industriais e medicinais, recebe inscrições para seu programa de trainee. A empresa tem 10 vagas para formados entre dezembro de 2009 e dezembro de 2011. As inscrições podem ser feitas até 12 de setembro, no no site da Dreves Associados (www.dreves.com.br/linde).

O treinamento começa em janeiro de 2012 e tem duração de 1 ano. Podem se inscrever universitários ou recém-formados em Engenharia (Química, Mecânica, Metalúrgica, de Materiais, Mecatrônica, de Alimentos e de Produção), Química, Farmácia, Administração ou Economia.