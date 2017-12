Linde abre inscrições para programa de trainee

Com início previsto para janeiro de 2010, o programa de trainee da Linde – empresa do setor de gases industriais e medicinais – está com inscrições abertas. Podem concorrer às 10 vagas jovens recém formados ou que estão no último ano do curso (graduação entre dezembro de 2007 e dezembro de 2009). As inscrições devem ser feitas pelo site www.dreves.com.br/linde.

O programa abrange as seguintes áreas de graduação: Engenharia (Química, Mecânica, Metalúrgica, de Materiais, Mecatrônica, de Alimentos), Química, Farmácia, Administração de Empresas e Economia. O processo seletivo será dividido em envio de currículo, testes de inglês e lógica, dinâmicas de grupo e entrevista.

A duração do programa é de um ano e o trainee participará de atividades em todas as áreas da empresa.