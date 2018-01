Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo tem bolsas para ensino médio e técnico

O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo recebe inscrições até o dia 12 de novembro para o seu vestibulinho. Neste ano, a escola terá 20 bolsas integrais para o 1º ano do ensino médio. Outras 210 bolsas estão disponíveis para cursos técnicos da instituição: Eletrônica (Sistemas Digitais Programáveis), Edificações (Construção Civil) e Multimídia (Novas Tecnologias e Interatividade).

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na própria escola (Rua da Cantareira, 1.351, Luz). O manual do candidato custa R$ 10, e a taxa de inscrição é de R$ 35. Os candidatos devem apresentar o RG (original e uma cópia simples) e declaração de escolaridade, confirmando a conclusão do ensino fundamental regular em dezembro de 2010. A prova será aplicada no dia 5 de dezembro, às 14h.

Mais informações pelo telefone (11) 2155-3300 ou pelo e-mail atendimento@liceuescola.com.br.