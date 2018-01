‘Libertem nossos presos’, gritam manifestantes da USP

* Por Carlos Lordelo

SÃO PAULO – Cerca de 150 pessoas fazem no começo desta tarde uma manifestação em frente ao 91º Distrito Policial, no Jaguaré, zona oeste. É nessa delegacia onde estão os 70 manifestantes da USP apreendidos de manhã. Os manifestantes protestam contra a ação da PM no câmpus, e gritam: “libertem nossos presos!”

Quando jornalistas de televisão entram no ar ou começam gravações, os manifestantes gritam: “mentira!, mentira!”, e ainda: “o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo!”. Outro grupo, de cerca de vinte estudantes, está sentado na grama do canteiro central.

A Polícia Militar fez um cordão de isolamento em volta do prédio. Os policiais portam escudos.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou uma faixa e meia de trânsito da Av. Gastão Vidigal, em frente à delegacia.