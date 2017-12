Lazer aos sábados e domingos

“Mudei minha forma de estudar e como vejo o cursinho. Este ano estou mais otimista, me sentindo mais capaz de passar no vestibular de Medicina. Passo o dia estudando no cursinho até umas 8 da noite, depois tento descansar em casa.

Aos sábados dou uma olhada no que acumulou na semana, mas até admito deixar de estudar para ir ao shopping, por exemplo. O domingo é para relaxar ou, quem sabe, ler alguma coisa mais light. Também saio todo fim de semana com meu namorado.

Acho que nasci querendo Medicina. E, como todos que querem esse curso, também sonho com a USP, Unifesp…”