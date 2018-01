Largo São Francisco passará o dia fechado

A Faculdade de Direito da USP amanheceu hoje com as portas fechadas e assim permanecerá durante todo o dia por ordem do diretor da unidade, João Grandino Rodas.

SERGIO CASTRO/AE



A decisão foi tomada como forma de proteção à integridade do prédio, pois alunos, funcionários e professores em greve da USP, Unesp e Unicamp pretendem fazer uma manifestação hoje à tarde em frente ao Largo São Francisco.

Pela manhã, na porta do prédio, havia um comunicado do diretor avisando que “a Faculdade de Direito permanecerá fechada durante o dia 18 de junho de 2009 como medida preventiva de proteção às pessoas que nela trabalham e circulam, bem como ao seu patrimônio histórico, mobiliário e bibliográfico. As provas serão remarcadas. Lamentamos os inconvenientes.”