KPMG Brasil oferece 500 vagas para trainees

Universitários e recém formados podem se inscrever até dia 2 de abril na ação Novos Talentos, da KPMG Brasil. O programa busca contratar trainees interessados nas áreas de Audit, Tax ou Advisory, ficando a cargo do candidato a escolha da área de atuação pretendida. Para auxiliar na decisão, a empresa disponibiliza em seu site (http://www.kpmg.com/BR/PT/Carreiras/De-Olho-no-Futuro/Novos-Talentos/Paginas/default.aspx) depoimentos em vídeo de alguns de seus executivos dando detalhes sobre cada uma dessas unidades de negócios.

Podem se candidatar pessoas que estejam cursando graduação a partir do segundo ano (quarto semestre) ou que estejam formadas há no máximo dois anos nos cursos de Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharias, Psicologia, Ciências da Computação, Sistemas da Informação e cursos relacionados à área de Tecnologia da Informação. São 500 vagas distruibuidas em 21 cidades do Brasil.