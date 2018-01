Jurista Fabio Konder Comparato defende fundação pública para a USP

Em mesa redonda promovida pela Associação de Docentes da USP, o jurista Fabio Konder Comparato defendeu que a universidade seja transformada em fundação pública. professor da Faculdade de Direito da USP falou a estudantes e servidores grevistas no fim desta tarde, no Instituto de Física da USP.

“Essa degradação da USP ocorre porque as universidades estaduais não são autônomas, e sofrem forte influencia política de um grupo que está há 16 anos no poder”, disse ele, referindo-se às gestões estaduais comandadas pelo PSDB. “É claro que o reitor jamais vai se opor ao governador. Por isso, é preciso pensar em uma mudança de status, seria melhor transformar a USP em fundação pública, sem vinculação com o governador.”

Não houve grande empolgação durante o evento. O jurista chegou a tirar um cochilo, e os grevistas e estudantes presentes não estavam muito animados enquanto aplaudiam as falas.