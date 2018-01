Jovens cientistas tentam conter vazamento de ‘petróleo’

Ainda dá tempo de se participar do 4º Grande Desafio do Museu Exploratório de Ciências da Universidade de Campinas (MC-Unicamp). Neste ano, o objetivo é construir e operar um equipamento capaz de simular a extração de petróleo no pré-sal. Por enquanto, a maior dificuldade das equipes tem sido evitar o vazamento de óleo no fundo do mar.

As inscrições estão abertas até este domingo, na página do MC. A taxa é de R$ 30 para equipes de escolas públicas, R$ 60 para times de escolas particulares e R$ 45, para equipes livres. Os grupos devem ter entre dois e seis participantes.

Os times têm até 27 de junho para construir suas “plataformas” de exploração. Nesse dia, mais de 130 equipes tentarão extrair “petróleo” de quatro grandes aquários.

Para mais informações, envie um e-mail para grandedesafio.museu@gmail.com.