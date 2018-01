Jovens cientistas brasileiros apresentam seus projetos de pesquisa no Facebook

Que tal conhecer os projetos de estudantes brasileiros que concorrem em feira mundial de ciência e tecnologia para pré-universitários e, de quebra, escolher quem merece ganhar um super laptop?

Você pode fazer isso visitando a Fã Page da Intel no Facebook (http://www.facebook.com/intelbrazil). No site, um widget apresenta todos os projetos que representam o Brasil na Feira Internacional de Ciências e Engenharia da Intel (Intel Isef), que termina nesta sexta-feira, 13, nos EUA. Na competição, 28 estudantes com idade entre 15 e 18 anos apresentam 18 projetos em áreas como biologia, engenharia e ciências sociais.

Acessando a página, você encontra informações sobre os estudantes e seus projetos. Aquele que receber mais “Curti” ganhará um laptop equipado com a segunda geração do processador Intel Core i5.