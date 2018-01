Jovem Cientista recebe inscrições de trabalhos sobre inovação em esportes

Pesquisadores, universitários e estudantes do ensino médio de todo o País podem participar do concurso Jovem Cientista que, em sua 26.ª edição, distribuirá R$ 600 mil em premiações, incluindo bolsas do CNPq. O prazo para inscrição termina em 31 de agosto.

O tema neste ano é Inovação Tecnológica nos Esportes, escolhido com o intuito de estimular pesquisadores e estudantes a voltarem suas atenções para o setor esportivo e se alinharem com as demandas governamentais de incentivo para a área, diante da realização da Copa e das Olimpíadas no Brasil.

Para concorrer, pesquisadores e estudantes universitários devem se inscrever pela internet. Alunos do ensino médio, além de poder utilizar a web, têm também a opção de enviar suas pesquisas pelos Correios. O regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.jovemcientista.cnpq.br.