José Pacheco e projeto Âncora dão curso sobre Escola da Ponte

O educador português José Pacheco, criador da Escola da Ponte, comanda curso online “Fazer a ponte no Brasil” no próximo mês. O curso conta também com a equipe do Projeto Âncora, em Cotia, grande São Paulo, além da parceria da Aquiofolium educacional.

Localizada em São Tomé de Negrelos, no norte de Portugal, a Escola da Ponte é uma referência mundial por seu projeto de autonomia e protagonismo do aluno – José Pacheco foi seu principal idealizador. O Projeto Âncora foi inspirado nesta escola e tem Pacheco como um dos principais conselheiros.

O curso online “Fazer a Ponte no Brasil” é, segundo a divulgação dessa formação, “um rito de passagem, uma ligação entre os métodos educacionais do século 19 com as necessidades coletivas do século 21, onde modelos servem apenas para inspiração e cada indivíduo precisa ser respeitado em seu tempo e suas vocações.” O objetivo é que os participantes saiam do curso embasados e motivados a aplicar em suas escolas e no seu cotidiano “ideias, estratégias e ações ampliados nesta outra forma de se fazer educação”.

Serviço:

Quando: 2 a 20/03/2015

Investimento: R$ 500 (R$ 250 para os primeiros inscritos)

Inscrições: http://www.aquifolium.com.br/educacional/pontenobrasil