A Escola Superior de Propaganda e Marketing lança nesta terça-feira, 5, em evento para convidados em São Paulo, o curso de pós-graduação em Jornalismo com ênfase em direção editorial. Com duração de um ano, pretende aliar jornalismo e gestão. O evento terá a participação de Eugênio Bucci, diretor do curso e colunista do Estado, entre outros.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.