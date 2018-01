Jogo do Inter contra Corinthians pode aumentar abstenção em Porto Alegre

* Por Luca Azevedo

PORTO ALEGRE – O segundo dia de provas do Enem começou sem transtornos em Porto Alegre. Na Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, onde cerca de 390 estudantes se inscreveram para o exame, ninguém ficou pro lado de fora dos portões às 13h. Com receio de perderem a prova, alunos chegavam correndo ao pátio da instituição, mesmo faltando 30 minutos para o início do teste.

Conforme a Brigada Militar, a distribuição dos cadernos de questões nesta manhã ocorreu dentro da normalidade. Mas os fiscais do Enem em Porto Alegre estão esperando um índice de abstenção maior que o de ontem. O trânsito complicado, por causa da partida entre Internacional e Corinthians, e a diminuição da frota do transporte público são as principais razões.